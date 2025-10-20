Първият тур на местните избори в Северна Македония завърши с победа за управляващата партия.

Според първичните резултати, тя печели 32 общини. Втори по сила е партньорът в правителството - албанската коалиция ВЛЕН, която взима 5 общини.





Доскорошните управляващи от Социалдемократическия съюз печелят 3 кметски места. За първи път в Струмица, който беше техен бастион дълги години, победи ВМРО-ДПМНЕ.



В Столицата Скопие, кметсктото място ще се реши на втори тур между кандидатите на ВМРО–ДПМНЕ и Левица. Той ще се проведе на 2 ноември.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK