„Изборите в Северна Македония показаха абсолютна доминация на управляващата партия на Мицкоски. За тези местни избори се работи много отдавна, от мига, в който приключиха парламентарните избори“.

Това каза в предаването „Тази сутрин“ проф. Ана Кочева, историк и  ръководител на Секцията по българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН.

„Има голям отлив на гласоподаватели от Северна Македония – не такива, които не са отишли, а такива, които вече не са в Северна Македония. За Битоля се твърди, че има 3000 избиратели, които са напуснали страната“, посочи още проф. Кочева. 

„Мицкоски не предложи нищо повече от това хората да напускат Северна Македония, има движение и в посока България, но и към други европейки страни. Това, което той предложи, е втвърдяване на риториката по отношение на София – нещо, което всички очаквахме“, коментира още тя. 

По думите й посещението на фон дер Лайен не беше свързано с местните избори, това беше просто част от посещението й на Западните Балкани. Северна Македония беше последната станция на посещението.

„Тя каза, че ЕС е отворен за Северна Македония, но „топката е в техния двор“, коментира още проф. Кочева.

Целия разговор гледайте във видеото.

