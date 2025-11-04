Ключови местни избори се провеждат в Съединените щати. Вотът се смята за индикатор за политическите настроения в страната.

Кои са основните места, на които ще се гласува и как те могат да променят политическата карта отвъд океана?

Тези местни избори се смятат за важен тест за управлението на Доналд Тръмп и са наблюдавани като индикатор за политическите настроения в страната - малко над девет месеца след завръщането му в Белия дом.

Идват и на фона на продължаващото вече 34 дни блокиране на федералното правителство, което остави стотици хиляди американци без заплати. Основният фокус е върху Ню Йорк, където се сблъскват двете различни крила на демократическата партия - социалистът Зохран Мамдани и Андрю Куомо - бивш губрантор, който се явя като независим и е подкрепен от Тръмп.

В Ню Йорк, града, който никога не спи, изборът кой да бъде новият кмет - прогресивен демократ или представител на старата гвардия в партията, започнаха от рано сутринта.

Зохран Мамдани се фокусира върху високите разходи за живот и обещава 10 милиарда долара нови приходи чрез по-високи данъци за бизнеса и богатите нюйоркчани.

Снимка: bTV

„Замразяване на наемите, безплатен градски транспорт, общински детски градини и по-достъпна потребителска кошница“, обещава той.

Той влезе в изборите с убедителна преднина, но през последните дни тя започна да се стопява. Ветеранът Андрю Куомо го атакува за липсата му на опит и изрази съмнение, че може да се справи с престъпността в Ню Йорк. Президентът Тръмп също се включи.

Снимка: bTV

„Ако комунистът Мамдани спечели, едва ли ще отпусна федерални пари за любимия ми град“, обяви той в платформата Х.

Анализатори смятат, че този вот ще покаже дали фокусът върху икономическите трудности може да се превърне в печеливша стратегия за демократите в предстоящите избори.

