Провеждат се местни избори в Съединените щати. Вотът е наблюдаван от анализаторите като индикатор за политическите настроения в страната една година след президентската победа на Доналд Тръмп.

Погледите са насочени основно към Ню Йорк, където фаворит в социологическите проучвания е 34-годишният Зохран Мамдани – роден в Уганда, вярващ мюсюлманин, той е определян като социалист и антипод на Тръмп.

„Замразяване на наемите, безплатен градски транспорт, общински детски градини и по-евтина потребителска кошница“, предлага Мамдани.

Не всички от Демократическата партия обаче застават зад Мамдани. Доналд Тръмп подкрепи неговия опонент – бившия губернатор на Ню Йорк, също демократ и критик на президента Ендрю Куомо. „Ако комунистът Зохран Мамдани спечели кметските избори в Ню Йорк, е много малко вероятно да отпусна федерални пари за любимия ми град“, написа Тръмп.

Местният вот е важен показател за подкрепата за партиите година преди междинните избори за Конгреса.

New York is a-changin'.



Our final ad just dropped. pic.twitter.com/G4pOWc4vx7 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025

В рамките на само няколко месеца Мамдани се превърна от неизвестен никому кандидат във фаворит за кметския пост, пише вестник „Телеграф“.

Той нахлу на политическата сцена по-рано тази година с широка усмивка и комбинация от популярни видеоклипове в социалните медии и запомнящи се предизборни обещания, посочва британският всекидневник.

Неговите обещания за супермаркети, управлявани от града, замразяване на наемите и безплатна грижа за децата, финансирана чрез увеличение на данъците за богатите, накараха паникьосани милиардери да се надпреварват да осигуряват финансова подкрепа на основния му съперник - Андрю Куомо, коментира изданието.

