Процесът срещу испанския главен прокурор, обвинен в нарушаване на съдебната тайна, като е предоставил на пресата документи за съпруга на фигура от дясната опозиция, ще се проведе от 3 до 13 ноември, съобщи Върховният съд, предаде БГНЕС.

Четиридесет свидетели ще бъдат изслушани по време на процеса, който представлява удар за правителството на социалиста Педро Санчес, който беше предложил Алваро Гарсия Ортис за тази длъжност, предаде АФП.

Сред свидетелите са прокурори, журналисти, политически личности и Алберто Гонсалес Амадор, съпругът на консервативната председателка на региона Мадрид, която е в центъра на делото, уточни Върховният съд.

