Властире на испанския град Тарас временно забраниха на жителите му да осиновяват черни котки, позовавайки се на факта, че животните често се вземат през месеца на Хелоуин, единствено като "декорации“ или със ''съмнителни цели'', съобщава Barron's.

Службата за защита на животните в Тарас, северно от Барселона, предупреди, че всички заявки за осиновяване на черни котки от 1 октомври до 10 ноември ще бъдат отхвърлени.

Ходът е насочен към предотвратяване на евентуални рискове, "свързани със суеверия, ритуали или безотговорно отношение“ към животните, обясни службата.

Агенцията добави, че не изключва да има изключения от забраната, но те ще бъдат "надлежно обосновани и оценени от техническия екип на центъра, където има пълна гаранция за безопасност и надеждна история на кандидата-осиновител“.

Градският съветник Ноел Дуке обясни, че заявките за осиновяване на черна котка от приют се увеличават рязко в навечерието на Хелоуин, като хората го правят за "ритуални цели“ или защото е "забавно“.

Според градския съвет в Тарас живеят над 9800 котки.

