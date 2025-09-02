Граждани на град Мерсин в Южна Турция излязоха на протест заради убийство на 16-годишно момиче от партньора ѝ. Недоволството се събра пред дома на извършителя, съобщават турски медии.

По информация на „Тюркийе тудей“ в неделя вечерта 16-годишната Хира Айгар е била откарана от приятеля си и двама негови приятели в болница в Мерсин със смъртоносна огнестрелна рана в главата. Въпреки намесата на лекарите младото момиче е починало от нараняванията си.

Приятелят на момичето бил разпитан непосредствено след случката, като първоначално заявил, че тя се е самоубила, но по-късно признал, че е поискал да се пошегува с нея и е натиснал спусъка на пистолета, тъй като е мислел, че оръжието не е заредено, но то произвело фаталния изстрел, предава БТА.

Мъжът и двама негови приятели, които дали различни показания за случилото се, са задържани от полицията. Установено е още, че вместо да откарат момичето директно в болница тримата са я закарали до друг адрес, където са открити следи от кръв.

В понеделник вечерта множество местни жители и близки на загиналата Хира Айгар се събраха пред дома на мъжа, за да поискат справедливост за Хира и да изразят недоволството си от зачестилите случаи на фемициди в Турция.

Случаят е вторият само за два дни, след като в събота 20-годишен мъж застреля 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се самоуби.

