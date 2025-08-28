dalivali.bg
София
сега Слънчево 30°
16 Слънчево 30°
17 Слънчево 30°
18 Слънчево 30°
19 Слънчево 28°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Вълна от обвинения за сексуално насилие разтърсва културния сектор в Турция

За това съобщава независимата турска медия Bianet

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:29 ч. 28.08.2025 г.

Вълна от обвинения за сексуални посегателства разтърсва турския културен сектор. Над сто мъже, сред които известни актьори, музиканти, фотографи и културни дейци, бяха публично обвинени в сексуален тормоз и насилие, след като десетки жени и представители на ЛГБТИ+ общността споделиха опита си в социалните мрежи, съобщава независимата турска медия Bianet.

Сред най-обсъжданите случаи е този срещу фронтмена на рок групата Athena Гьокхан Йозогуз. Жертва твърди, че когато е била около 20-годишна, музикантът, тогава на над 40, ѝ е изпратил съобщение, в което поискал интимна снимка и я поканил в хотел.

Популярният комик Месут Сюре също е обвинен от множество жени в тормоз и опити за посегателство, продължили повече от десетилетие. След разкритията продуцентите на неговото YouTube предаване „İlişki Testi“ обявиха, че прекратяват сътрудничеството с него.

Обвиненията засегнаха и театралната сцена. В истанбулския театър Oda Tiyatrosu режисьор е уличен, че по време на кастинги и репетиции е подлагал млади актьори на унижения, включително като ги е принуждавал да се събличат.

Интерпол задържа българи за разпространение на материали със сексуално насилие над деца

Актьорският съюз на Турция реагира с официално изявление, в което подчерта, че проблемът не е само в отделни случаи, а е системен: „Тези ситуации създават цикъл, в който актьорите се чувстват изолирани, безпомощни и често принудени да мълчат.“

Обвинения бяха отправени и срещу имена от сферата на критиката и медийната култура. Кюлтюгин Каан Акбулут, основател на изданието Argonotlar, призна, че е извършил нежелани действия спрямо други хора и напусна всички свои постове.

Платформата обяви, че ще прекрати всякакво сътрудничество с лица, срещу които има обвинения, и ще потърси правна подкрепа, основана на феминистки принципи. Междувременно Международната асоциация на художествените критици (AICA) – Турция – сезира своя етичен комитет по случаите с Акбулут и още трима други критици.

„Бръкна под клина ми. Бях парализирана и лежах ужасена“: Жена разказа за сексуален тормоз, докато е в линейка

Разкритията, които бързо добиха публичност онлайн, вече доведоха до прекратяване на партньорства и вътрешни разследвания в редица организации.

Според наблюдатели, цитирани от Bianet, това е момент, сравним с ефекта на движението #MeToo, който засяга не само индивидуални обвинения, а цялостната културна среда в Турция.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)

Мъж в скафандър изля кофи с фекалии по директорка в общината в Димитровград (ВИДЕО)
Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)

Бой в центъра на София заради поставена скоба на автомобил (ВИДЕО)
Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура

Почина едно от момичетата, скочили от движещ се влак в Клисура
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Преди 2 г. в инцидент на същото място със същата кола жена губи бебето си
Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София
Тази сутрин
Снимка: Световно първенство по събиране на боклук в София
Световно първенство по събиране на боклук в София
Снимка: Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Промени в закона за обществената информация: "Има усилия да се вържат ръцете на гражданското общество"
Снимка: Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Любомир Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест