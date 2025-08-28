Вълна от обвинения за сексуално насилие разтърсва културния сектор в Турция

Вълна от обвинения за сексуални посегателства разтърсва турския културен сектор. Над сто мъже, сред които известни актьори, музиканти, фотографи и културни дейци, бяха публично обвинени в сексуален тормоз и насилие, след като десетки жени и представители на ЛГБТИ+ общността споделиха опита си в социалните мрежи, съобщава независимата турска медия Bianet.

Сред най-обсъжданите случаи е този срещу фронтмена на рок групата Athena Гьокхан Йозогуз. Жертва твърди, че когато е била около 20-годишна, музикантът, тогава на над 40, ѝ е изпратил съобщение, в което поискал интимна снимка и я поканил в хотел.

Популярният комик Месут Сюре също е обвинен от множество жени в тормоз и опити за посегателство, продължили повече от десетилетие. След разкритията продуцентите на неговото YouTube предаване „İlişki Testi“ обявиха, че прекратяват сътрудничеството с него.

Обвиненията засегнаха и театралната сцена. В истанбулския театър Oda Tiyatrosu режисьор е уличен, че по време на кастинги и репетиции е подлагал млади актьори на унижения, включително като ги е принуждавал да се събличат.

Актьорският съюз на Турция реагира с официално изявление, в което подчерта, че проблемът не е само в отделни случаи, а е системен: „Тези ситуации създават цикъл, в който актьорите се чувстват изолирани, безпомощни и често принудени да мълчат.“

Обвинения бяха отправени и срещу имена от сферата на критиката и медийната култура. Кюлтюгин Каан Акбулут, основател на изданието Argonotlar, призна, че е извършил нежелани действия спрямо други хора и напусна всички свои постове.

Платформата обяви, че ще прекрати всякакво сътрудничество с лица, срещу които има обвинения, и ще потърси правна подкрепа, основана на феминистки принципи. Междувременно Международната асоциация на художествените критици (AICA) – Турция – сезира своя етичен комитет по случаите с Акбулут и още трима други критици.

Разкритията, които бързо добиха публичност онлайн, вече доведоха до прекратяване на партньорства и вътрешни разследвания в редица организации.

Според наблюдатели, цитирани от Bianet, това е момент, сравним с ефекта на движението #MeToo, който засяга не само индивидуални обвинения, а цялостната културна среда в Турция.