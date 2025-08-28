dalivali.bg
Лекари ще лекуват още в утробата бебета с преместени черва и стомах в гръдния кош

Това състояние се нарича тежка вродена диафрагмална херния (CDH) – потенциално фатално, което засяга едно на всеки 3000 новородени

Публикувано в  17:17 ч. 28.08.2025 г.

Публикувано в  17:17 ч. 28.08.2025 г.

Майката на бебе, чиито стомах и черва „се преместили в гръдния кош“, приветства ново медицинско изследване, насочено към лечението на рядкото заболяване на дъщеря ѝ, съобщи Sky News. 

Амелия Търнър претърпяла животоспасяваща операция в болница Great Ormond Street (GOSH) само няколко дни след раждането си. Тя страдала от тежка вродена диафрагмална херния (CDH) – потенциално фатално състояние, което засяга едно на всеки 3000 новородени, информира БГНЕС. 

При CDH диафрагмата – мускулът, който разделя коремната от гръдната кухина – не се развива напълно. В резултат на това органи, които по принцип трябва да се намират в корема, могат да се изместят в гръдния кош и да притиснат развиващите се бели дробове. Това означава, че бебетата нямат достатъчно пространство, за да изградят напълно оформени бели дробове.

Майка ѝ мисли, че е преяла, лекарите - че е бременна: Оказва се 8-килограмова киста

Настоящото лечение при тежки случаи на CDH включва операция още докато бебето е в утробата – хирурзите внимателно поставят малък балон в трахеята на плода, за да стимулират растежа на белите дробове. Дори тогава шансовете за оцеляване се увеличават едва до 50%.

Майката на Амелия – 26-годишната Джорджия Търнър от Лондон – описва бременността си като „пълен водовъртеж“, след като разбрала диагнозата.

„Екипът се надяваше състоянието на Амелия да не бъде толкова тежко. За съжаление, след раждането лекарите ми казаха колко сериозно е положението – червата и стомахът ѝ вече бяха преминали в гръдната кухина“, сподели майката.

Амелия прекарала четири месеца в неонатологичното отделение на GOSH, след което още три месеца в местната болница, преди за първи път да се прибере у дома.

Лекари от три болници обединиха сили, за да спасят дете с остро кървене от белия дроб

„Палавото“ момиченце, днес на 17 месеца, претърпяло втора операция, след като хернията се появила отново на 15-месечна възраст.

Новите изследвания дават надежда не само за по-малко инвазивно лечение и по-високи шансове за оцеляване, но и за намаляване на риска от рецидив.

Система, разработена от експерти в GOSH и University College London във Великобритания, заедно с екип от университета KU Leuven в Белгия, предлага лечение, което да бъде прилагано директно на бебето още в утробата на майката.

Методът използва нанодиаманти за пренос на хормон, известен като съдов ендотелен растежен фактор (VEGF), който стимулира развитието на белите дробове.

Терапията вече е тествана върху лабораторно отгледани „мини-бели дробове“, създадени чрез 3D принтиране за симулация на притискане, както и върху плъхове със същото състояние.

„Нанодиаманти, 3D принтиране и растежни хормони в утробата – всичко това звучи като научна фантастика. Но това изследване наистина показва какво е възможно,“ коментира д-р Ставрос Лукогеоргакис, хирург в GOSH.

По думите му, лечението може да бъде достъпно за семейства в рамките на едва пет години.

Майката на малката Амелия приветства новите разработки: „Чудесно е да се вижда как експертите работят, за да направят лечението на CDH по-успешно за всички деца и по-малко инвазивно. Надявам се по-добрите терапии да предотвратят и повторни случаи като този на Амелия“.

