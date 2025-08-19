Съвместните усилия и грижа на няколко болници спасиха живота на 9-годишно момиченце. Преди два месеца детето постъпва по спешност в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив заради остро кървене от белия дроб.

След преглед и образни изследвания се взима решение към лечението да се присъединят и екипите на Детска хирургия – „Пирогов“, както и детските кардиолози на Национална кардиологична болница.

Състоянието на малката пациентка при транспортирането ѝ в София е критично. Детските анестезиолози и детските хирурзи в болница „Пирогов“ пристъпват към спешна стабилизация и овладяване на кървенето.

В резултат на предварителната координация между болниците, последва втора интервенция в Националната кардиологична болница.

Общ екип от 10 медици полага усилия, за да спре кървенето и да се възстанови малкото момиче.

След интервенциите детето е изпратено в Детската хирургия на „Пирогов“ за наблюдение и долекуване. След близо 10 дни детето е изписано от болницата. 2 месеца по-късно момиченцето е възстановено и здраво.

