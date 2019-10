Индийските военновъздушни сили разкриха днес, че по случайност са свалили свой хеликоптер при конфронтация с пакистански изтребители в контролираната от Индия част на района Кашмир през февруари тази година, предаде Асошиейтед прес.

Това стана ясно от изявлението на командващия индийските въздушни сили маршал Ракеш Сингх Бхадурия, който представи резултатите от разследването на катастрофата.

„Било е наша грешка, наша ракета земя –въздух е ударила нашия хеликоптер”, заяви Бхадурия, цитиран от Националната осведомителна агенция „Прес тръст ъв Индия"

IAF Chief on Mi-17 chopper crash in Srinagar on Feb 27: Court of Inquiry completed & it was our mistake as our missile had hit our own chopper. We will take action against two officers. We accept this was our big mistake and we will ensure such mistakes are not repeated in future https://t.co/TgNS9RsKqb