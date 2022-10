Илон Мъск отново доказа чувството си за хумор. Милиардерът влезе в сградата на "Туитър" с мивка и публикува видео от забавния момент в профила си в социалната мрежа.

Кадрите бяха приети като намек, че Мъск вече на практика е собственик на компанията.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7