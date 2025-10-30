Броят на жертвите на вчерашния инцидент със срутил се блок в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели достигна четирима души, след като спасителите извадиха изпод отломките и двамата родители от затрупаното петчленно семейство.

Телата на майката и бащата бяха открити в развалините на срутената сграда след продължила 19 часа операция, съобщава турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента. Братът и сестра ѝ бяха извадени мъртви вчера от срутилия се 7-етажен блок.

Екипите работиха през целия ден и през нощта на мястото на сградата, която рухна сутринта около 7:30 часа турско време (6:30 българско), затрупвайки майката Емине, бащата Левент и децата им Емир (12-годишен), Ниса (14-годишна) и Дилара Билир.

12 сгради в околността бяха евакуирани като предпазна мярка, а улицата беше затворена за автомобилен и пешеходен трафик. Мястото беше оградено с метални бариери, за да могат екипите да работят безпрепятствено.

Стотици хора от екипите за издирване и спасяване разчистваха отломките от района с кофи, а бетонните блокове бяха повдигани с помощта на кранове. След като работиха през цялата вечер и през нощта, екипите достигнаха безжизнените тела на бащата Левент Билир и майката Емине Билир приблизително 19 часа по-късно.

Макар че засега причината за срутването на сградата остава неизяснена, кметът на град Гебзе Зиннур Бююкгьоз допусна вчера възможността инцидентът да е свързан с изграждана в близост линия на метрото.

Град Гебзе освен това се намира по протежението на Северноанадолския разлом и беше сред главните места, засегнати от земетресението с магнитуд 7,6 през 1999 г., при което загинаха общо около 18 000 души, припомня Асошиейтед прес.

Експертите отдавна предупреждават, че неспазването на съвременните строителни норми в Турция представлява значителен риск в районите, изложени на земетресения.

