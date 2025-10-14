dalivali.bg
Светът

Хонконг със система за предупреждение от свлачища, базирана на изкуствен интелект

Тя повишава точността на прогнозите за свлачища от около 70% в настоящата система до над 90%

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:31 ч. 14.10.2025 г.

Министерството на строителството и развитието на Хонконг представи нова система за предупреждение при свлачища, базирана на изкуствен интелект (ИИ), която постига точност над 90%, съобщава South China Morning Post.

Огромна скала падна от крепостта Царевец и удари такси

Системата, чието внедряване е планирано за следващата година, цели да подобри управлението на риска от свлачища чрез съчетаване на ИИ технологии с обширна база данни и наблюдение на валежите. Тя ще оценява риска в реално време, за да оптимизира процедурите за предупреждение в града.

Ръководителят на отдела, Реймънд Чън, подчертава, че новата система повишава точността на прогнозите за свлачища от около 70% в настоящата система до над 90%.

„Ранното предупреждение е ключов елемент както за реакция при екстремни метеорологични явления, така и за гарантиране на безопасността по склоновете в Хонконг“, посочва Чън пред изданието.

Разработването на системата включва обработка на голям обем данни, за да се изследва връзката между свлачищата и количеството валежи. Тя се основава на анализ на повече от 380 документирани случая на свлачища в периода 1996–2023 г.

Свлачище затвори част от пътя Русе – Бяла

Хонконг често е засегнат от тайфуни, които причиняват щети на града, включително свлачища. Най-скорошният беше тайфунът „Рагаса“, който удари града на 24 септември. Той рани 101 души и повреди редица крайбрежни сгради, включително магазини и ресторанти. Властите получиха повече от 1000 съобщения за паднали дървета, многобройни обаждания за наводнения и четири свлачища, припомня още изданието.

