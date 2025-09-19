Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.

Полицията съобщи, че бомбата е с дължина приблизително 1,5 метра и е тежала около 450 килограма, добавяйки, че е останала „напълно функционална“.

„Поради изключително високите рискове, свързани с демонтирането и обезвреждането на бомбата, трябва да активираме плана за евакуация при извънредни ситуации“, каза окръжният командир на полицията в Хонконг Анди Чан.

Около 6000 души от 18 сгради в района на Куори Бей ще бъдат евакуирани в петък вечерта, като дейностите по разрушаване ще започнат рано в събота сутринта, съобщи полицията, пише АФП.

Оттам добавиха, че очакват обезвреждане на бомбата да отнеме около 12 часа. Бомбата, открита в петък, е съдържала 227 килограма експлозиви, които биха могли да причинят огромни жертви, ако се борави неправилно, предупреди полицията.

Хонконг беше ранна цел на пълномащабната азиатска кампания на имперска Япония по време на Втората световна война. Градът беше свидетел на ожесточени боеве между японските и съюзническите сили по време на войната, а понякога туристи и строителни работници все още откриват невзривени бомби на територията близо 100 години по-късно.

През май 2018 г. в квартал Уан Чай в Хонконг беше открита бомба, което накара властите да евакуират 1200 жители. Полицията съобщи, че невзривената бомба, открита в петък, е от същия тип като през 2018 г. Тогава обезвреждане на бомбата отне около 20 часа.

