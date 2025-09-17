Демонстрантите маршируваха в центъра на британската столица, за да покажат презрението си към него в първия пълен ден от посещението му

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Доналд Тръмп във Великобритания

Въоръжени с плакати и скандиращи лозунги, хиляди протестиращи срещу Доналд Тръмп се събраха в центъра на Лондон, за да осъдят безпрецедентната втора държавна визита на американския президент в Обединеното кралство.

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души, предаде Ройтерс.

Американският държавен глава беше посрещнат с червен килим в Уиндзорския замък, на около 35 километра западно от Лондон, демонстрантите маршируваха в центъра на британската столица, за да покажат презрението си към него в първия пълен ден от посещението му.

„Протестираме, предполагам, срещу всичко, свързано с Доналд Тръмп. Не знаеш какъв плакат да носиш, наистина, има толкова много неща (които не харесваме)“, казва бившият 67-годишен учител Дейв Локет.

„Той сее разруха и безредие по цялата Земя. Ако идеите на Тръмп проникнат в това общество, тогава става дума за фашизъм във Великобритания“, добавя той.

Протестиращите се събраха в ранния следобед близо до централата на Би Би Си, преди да се отправят на юг към Парламентският площад за митинг, организиран от известния комедиант Ниш Кумар и подкастъра Коко Кхан, с участието на различни оратори.

Сред тях бяха новият лидер на Зелената партия Зак Полански, ветеранът от левицата и депутат Джереми Корбин и писателят и активист за опазване на околната среда Джордж Монбиот.

Яши Срирам, лекар от Индия, се появи с плакат с надпис: „Спрете геноцида, спрете Тръмп“.

„Исках просто да покажа подкрепата си за палестинския народ, повече от всичко друго. Не мисля, че някой трябва да приветства Тръмп в този момент. Страшно е, че той изобщо е лидер на една страна“, каза 32-годишната жена.