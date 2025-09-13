Хиляди германци се събраха пред прочутата Бранденбургска врата в Берлин с искане за прекратяване на „геноцида в Газа“, както и за спиране на доставките на оръжия за Украйна, предаде АФП.

Около 12 000 души се присъединиха към демонстрацията в центъра на германската столица в осъждане на офанзивата на Израел в обсадената палестинска територия, според данни на полицията.

Снимка: Reuters

Според крайнолявата партия BSW, която беше организатор на протеста, броят на участниците е към 20 000, което го прави една от най-големите пропалестински демонстрации в Германия през последните месеци.

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви частично оръжейно ембарго през август, заявявайки, че страната му ще спре износа на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, пише БГНЕС.

По време на митинга основателката на BSW Сара Вагенкнехт коментира и войната в Украйна, настоявайки Берлин да се ангажира „с преговори за мир – както в Близкия изток, така и в Украйна“.

„Предвид историческата си отговорност за Холокоста, Германия е превърнала подкрепата си за държавата Израел в крайъгълен камък на своята външна политика.Но през последните месеци Берлин стана все по-критичен към израелската кампания в Газа и въздействието ѝ върху палестинските цивилни, тъй като хуманитарната ситуация се влошава, а ООН вече обяви глад в части от крайбрежната територия“, посочи тя.

