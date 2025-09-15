Ливанските власти са разбили международна мрежа за трафик на наркотици и са спрели преноса на хашиш и каптагон (известен като „кокаинът на бедните“) на таблетки, обяви вътрешния министър на страната Ахмад ал Хаджар, цитиран от Франс прес.

Ливан е изправен пред натиск от страните от Персийския залив да ограничи производството и трафика на опиати, най-вече на каптагон, незаконен синтетичен амфетамин, който представляваше главния износ на съседна Сирия преди падането на режима на Башар Асад и по време на гражданската война, започнала през 2011 г.

Нелегалните приходи от каптагон бяха едни от най-големите източници на финансиране на режима на Асад, превърнал се „в нарко-държава“, поясни Франс Прес.

Ръководителят на мрежата на трафик на хашиш и каптагон е бил арестуван, както и няколко от неговите съучастници, поясни вътрешният министър на пресконференция.

„Мрежата е имала разклонения в чужбина, с нейни хора в Турция и Австралия и се е подготвяла да разшири дейността си и в Йордания“, добави той.

„Ливанските власти са конфискували 6,5 млн. таблетки каптагон и 720 кг. хашиш, които са били приготвяни за износ към Саудитска Арабия“, заяви Ахмад ал Хаджар като подчерта, че борбата срещу трафика на наркотици е един от „приоритетите на ливанската държава“. Той обясни, че операцията по износа е била осуетена преди стоката да достигне пристанището в Бейрут.

Миналата седмица, обяви министърът, са били конфискувани около 8 млн. таблетки каптагон, на стойност от повече от 90 млн долара, и че няколко заподозрени са били задържани.

Новите власти на Ливан обвиниха ливанския клон на терористичната организация „Хизбула“, съюзник на Башар Асад, за съучастие в мрежата на трафик, използвайки изключително пропускливата граница със Сирия.

Наркотиците заляха региона, което накара съседните страни да поискат от Ливан и Сирия да засилят усилията си за тяхното възпиране, отбеляза Франс прес.

