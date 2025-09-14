Четиринадесет служители на приют за животни в САЩ бяха откарани в болница, след като ФБР използва инсинератор (инсталация за изгаряне) в обекта, за да изгори близо килограм конфискуван метамфетамин.

Персоналът и около 75 котки и кучета бяха евакуирани от приюта за животни Yellowstone Valley в Билингс, Монтана, в сряда, след като сградата се изпълнила с дим.

Инсинераторът обикновено се използва от служителите по контрол на животните за унищожаване на евтаназирани животни, но местните власти заявиха, че той може да бъде използван и от правоохранителните органи за изгаряне на конфискувани наркотици.

Котките и кучетата са преместени, а животните, които са били най-силно изложени на дима, са под наблюдение.

Инцидентът е причинен от неправилна посока на димния поток заради „високо налягане“, обясни заместник-градският администратор Кевин Ифланд.

Изпълнителният директор на приюта, Тринити Халверсън, заяви, че не е била уведомена за изгарянето на наркотиците.

„Мога категорично и уверено да кажа, че като изпълнителен директор не знаех, че на територията се унищожават изключително опасни наркотици“, написа тя в изявление.

„Моят екип и животните ми бяха изложени на метамфетамин“, добави тя.

Преди да се евакуират, много служители са сложили маски и са помогнали за извеждането на животните.

Някои от служителите са били изложени на дима повече от час и няколко от тях са почувствали неразположение. Всички 14 са откарани в спешното отделение, където са прекарали около три часа в барокамера за кислородна терапия, за да се противодейства на ефектите от вдишването на дим, пише BBC.

Говорителят на ФБР Сандра Баркър заяви пред CBS News, че агенцията редовно използва външни съоръжения за контролирано изгаряне на наркотици, които са доказателства.

Пострадалите животни са получили ветеринарна помощ и са настанени временно, включително четири котила котенца, които се наблюдават внимателно, тъй като са били затворени в помещение, пълно с дим, каза Халверсън пред партньора на BBC в САЩ — CBS News.

По думите ѝ екип по възстановяване вече е започнал процеса по деконтаминация на сградата, но това ще отнеме поне между две седмици и месец.

Определяйки инцидента като „съкрушителен“, Халверсън призовава обществото за дарения, за да се осигурят храна за кучета и котки, одеяла и бутилки.

