Окръжна прокуратура – Хасково повдигна обвинение на 49-годишен турски гражданин, задържан при опит да пренесе през ГКПП „Капитан Андреево“ марихуана за почти 12 млн. лева, съобщи прокуратурата.

Случаят е от 11 септември. Шофьорът пристигнал с камион, превозващ производствена машина от Германия за Турция. След като документите му били проверени, превозното средство било селектирано за щателен оглед.

При инспекцията митничарите открили 20 кашона и 22 текстилни чанти, скрити между челната стена на ремаркето и машината. Вътре имало 656 вакуумирани пакета със суха зелена тревиста маса. Полевият тест показал, че това е марихуана с общо тегло 739 кг.

Наркотикът е оценен на 11 826 880 лв.

Снимка: Прокуратурата

Шофьорът е задържан за 72 часа. Прокуратурата вече поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“.

Подробности за акцията дадоха днес на съвместен брифинг представители на прокуратурата, Агенция „Митници“ и МВР.

