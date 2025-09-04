55-годишен сръбски шофьор е задържан и обвинен за трафик на наркотици, съобщиха от прокуратурата.

На 1 септември, при проверка на камион със сръбска регистрация, напускащ страната в посока Турция, митническите служители открили в тайник на ремаркето 194 пакета с общо 194 кг марихуана.

Стойността на наркотика е изчислена на 3 105 632 лева.

Тежкотоварният автомобил, който е пътувал от Испания за Турция, е влязъл у нас през Румъния. Камионът е бил празен, а наркотикът е бил скрит в специално изградено укритие.

Снимка: bTV

Операцията е проведена съвместно от ГДБОП и Агенция „Митници“. По информация на разследващите пратката е била прихваната и контролирана на българска територия.

Шофьорът е задържан за 72 часа. Утре прокуратурата ще поиска постоянния му арест.

