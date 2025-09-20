"Хамас" заплаши да заличи всички следи от останалите израелски заложници, които държи, в момент, когато Израел засилва офанзивата си в град Газа. Групировката публикува фотомонтаж и снимки на 47 заложници с надпис с името Рон Арад.

Арад е израелски войник, който е бил пленен след като се разби с военен самолет в Ливан през 1986 г. Оттогава съдбата му е предмет на много спекулации и обществено внимание, тъй като останките му така и не са били намерени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Достойното погребение е от изключително значение за много израелци по религиозни и социални причини. Това важи особено за загиналите войници: израелската армия има кодекс, който постановява, че войниците "няма да бъдат изоставени", нито живи, нито мъртви.

След решението на Израел да превземе град Газа въпреки предупрежденията за хуманитарна катастрофа, "Хамас" обеща, че никой от заложниците няма да се върне жив в Израел.

Около 20 от 47-те заложници се смятаха за живи, преди Израел да започне пълномащабната си операция в град Газа във вторник сутринта, като семействата на заложниците предупредиха за последствията от това решение.

Според някои информации, част от заложниците са били преместени от тунелите и разпределени в различни части на града, за да забавят израелското настъпление.

Във фотомонтажа "Хамас" обвинява израелския премиер Бенямин Нетаняху, че отказва да се съгласи на прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците.

В него също така се осъжда израелския началник на генералния щаб Еял Замир за изпълнението на заповедта за превземане на град Газа, въпреки че според някои информации той се е противопоставял на това.

Монтажът е с надпис на арабски и иврит с ясно предупреждение: "Поради отказа на Нетаняху и подчинението на Замир, снимка за сбогом за началото на Операция Газа".

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK