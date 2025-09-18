Един от ръководителите на "Хамас" – цел на израелския удар по Доха миналата седмица – се появи по катарската телевизия "Ал Джазира".

Гази Хамад заяви, че в деня на атаката неговият екип е разглеждал американското предложение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Той определи нападението като "предателска агресия". Израел аргументира изстреляните по Катар ракети с елиминиране на ръководството на терористичната организация.

Въпреки че изрази недоволство от действията на Тел Авив, Вашингтон не промени по никакъв начин политиката си спрямо Израел, който пък започна мащабна сухопътна офанзива за завладяване на град Газа.

