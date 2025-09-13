Елиминирането на ръководителите на „Хамас“, които живеят в Катар, би премахнало основната пречка за освобождаването на всички заложници и за прекратяването на войната в Газа. Това обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от „Ройтерс“.

Преди няколко дни Израел нанесе въздушни удари по лидерите на „Хамас“ в Доха – атаки, които бяха осъдени от Катар, една от страните, домакини на преговорите за прекратяване на огъня.

По данни на „Хамас“ при нападението са загинали петима негови членове, сред които и синът на изгнания ръководител на движението в Газа Халил ал-Хайя, но висшите членове на преговорния екип са оцелели.

„Терористичните ръководители на „Хамас“, които живеят в Катар, не се интересуват от хората в Газа. Те блокираха всички опити за примирие, за да протакат войната безкрайно“, написа Нетаняху в публикация в платформата X.

The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don't care about the people in Gaza.



They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war.



Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025

„Хамас“ определи атаката в Доха като опит на Израел да провали преговорите за прекратяване на огъня и заяви, че това няма да промени условията на групировката за слагане край на войната в Газа.

Израел настоява „Хамас“ да освободи всички останали заложници в Газа и да се разоръжи. От своя страна, „Хамас“ твърди, че няма да освободи всички заложници без споразумение за край на войната и че няма да се откаже от оръжията си, докато палестинците не получат независима държава.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK