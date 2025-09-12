dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 21°
22 Слънчево 20°
23 Слънчево 19°
00 Слънчево 18°
01 Слънчево 17°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

С огромно мнозинство ООН подкрепи мирен план за Израел и Палестина

Общото събрание одобри план за две държави, но без „Хамас“, Тел Авив гласува „против“

Снимка: EPA/Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:42 ч. 12.09.2025 г.

Общото събрание на ООН прие с огромно мнозинство декларация, целяща да възобнови дебата за съществуването на две държави между Израел и Палестина, но без участието на радикалната групировка "Хамас".

Текстът беше приет с 142 гласа "за", 10 "против", включително от Израел и Съединените щати, а 12 гласуваха "въздържал се". Декларацията ясно осъжда "Хамас" и настоява организацията да предаде оръжията си, пише АФП.

„Отново беше доказано в каква степен Общото събрание е политически цирк, откъснат от реалността – в десетките клаузи на декларацията, приета с това решение, не се споменава нито веднъж, че „Хамас“ е терористична организация“, написа говорителят на израелското министерство на външните работи Орен Марморщайн в публикация в „Екс“.

Нетаняху: Няма да има палестинска държава, тази земя ни принадлежи

В гласуваната от Общото събрание на ООН декларация са очертани "конкретни, обвързани с времеви рамки и необратими стъпки" към решение със съществуването на две държави - Израел и Палестина, предава „Ройтерс“. 

Декларацията е резултат от свиканата през юли от ООН и съпредседателствана от Саудитска Арабия и Франция Конференция за мирното уреждане на Палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави, допълва агенцията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)

Русия с предупреждение към Полша: Да отвори границите си, иначе ще има последствия (ВИДЕО)
При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти

При предсрочни избори: ДПС-„Ново начало“ почти се изравнява с ПП-ДБ, „Възраждане“ губи симпатизанти
ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)

ФБР разпространи запис на стрелеца, убил Чарли Кърк (ВИДЕО)
Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек

Адвокатът на Жулиен Кязъмов: Самият комисар Кожухаров казва, че е бил ударен от друг човек
Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан

Тръмп: Заподозреният за убийството на Чарли Кърк е задържан
Тази сутрин
Снимка: 10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
10 години "Етюд-и-те на София": Столицата през последното десетилетие в кадри
Снимка: Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Ген. Константин Попов: Дронове в Полша са провокация на Русия, не грешка
Снимка: Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Христофор Караджов: Някои обожаваха Чарли Кърк, а други го мразеха
Лице в лице
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Снимка: Ролята на БСП във властта
Ролята на БСП във властта
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс