Палестинската терористична групировка „Хамас“ съобщи, че е разпределила израелски заложници в няколко района на град Газа.
Военното крило на „Хамас“ - бригадите „Ал Касам“, заяви, че израелската офанзива в града ще гарантира, че нито един от заложниците няма да се върне в Израел, предаде БТА.
„Хамас“ няма да се грижи за живота на отвлечените, при положение че израелският премиер Бенямин Нетаняху решава да ги убие“, отбеляза групировката.
То заплаши също израелските военни, че е „подготвило хиляди засади и взривни устройства" и предупреди: „Газа ще бъде гробище за вашите войници".
Израел започна сухопътна операция в град Газа рано във вторник. Според правителството целта му е да унищожи „Хамас“ и да осигури връщането на намиращите се все още в плен заложници.
Роднините на заложниците обаче обвиняват Нетаняху, че жертва близките им с предприетата сухопътна офанзива. Те се боят за живота на отвлечените и че групировката може да ги използва като човешки щит.
Израелски медии съобщиха в последните дни, че „Хамас“ е извела заложниците от тунелите и ги е преместила в къщи и палатки, за да попречи на израелската армия да действа в определени райони.
Около 48 заложници все още се намират в ивицата Газа. Според израелски съобщения 20 от тях са живи, включително германски граждани.
