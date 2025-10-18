Въоръженото крило на "Хамас" обяви, че тази вечер ще предаде телата на още двама мъртви израелски заложници, държани в Ивицата Газа, предаде Франс прес.

Според изявление, публикувано в канала им в приложението Телеграм, Бригадите "Изедин ал Касам" ще предадат в 22 ч. местно време (и българско) "телата на двама израелски пленници, чиито останки бяха открити днес в Ивицата Газа".

