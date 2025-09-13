Шведският министър на здравеопазването призова ЕС да продължи с ограниченията в социалните медии за деца, като същевременно настоява това да се третира като неотложен въпрос.

„Губим цяло поколение заради безкрайно цъкане и вредно съдържание и трябва да направим нещо по въпроса“, каза министър Якоб Форсмед пред POLITICO. Той добави, че използването на социални медии сред младежите е „най-належащият здравен проблем“.

Той направи този коментар след речта в Европарламента на шефката Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която заяви, че Европа може да възприеме подход, който е приложила Австралия. Страната е готова да забрани социалните медии за всички потребители под 16 години.

В обръщението си за състоянието на Съюза в Страсбург по-рано тази седмица тя обеща да назначи експертна група, която да проучи въздействието на австралийската мярка и да предостави препоръки за това как Европа трябва да продължи.

Снимка: iStock

Форсмед каза, че Европа трябва да действа бързо, предупреждавайки: „Нямаме време. Трябва да се движим бързо напред“.

Швеция вече е събрала изследвания, които демонстрират въздействието върху младите хора, каза той, и резултатите са ясни.

„Това е риск за проблеми с психичното здраве. Виждаме го не на последно място, когато става въпрос за хранителни разстройства и вредно самочувствие“, добави той. Здравните власти в Швеция издадоха насоки миналата година, в които се посочва, че децата под двегодишна възраст не трябва да бъдат изложени на никакви екрани, а тийнейджърите не трябва да имат повече от три часа време пред екрана на ден.

Правителството също така обяви разследване за използването на социални медии и възрастовите ограничения. В Дания министърът по цифровите въпроси Каролайн Стейдж Олсен също заяви, че ще подкрепи по-строги мерки от Брюксел и ще ги направи един от „основните приоритети“ за датското председателство на Съвета на ЕС.

