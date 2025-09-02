Група украински деца беше върната от Русия и окупираните територии по инициатива на украинския президент Володимир Зеленски, съобщи украинският омбудсман Дмитро Лубинец.

Върнати са деца на възраст от 3 месеца до 18 години, уточни началникът на канцеларията на украинския президент Андрий Ермак. "Години наред те са живеели под натиск и в страх", написа Ермак в Х.

Сред върнатите са дете с увреждания, както и майка с двамата си синове, които са били депортирани в Русия, съобщава БТА.

Не се уточнява броят на върнатите деца, но инициативата е осъществена със съдействието на омбудсмана, други държавни органи и международни партньори.

Досега украински деца бяха връщани от Русия предимно чрез международно посредничество. Все по-често обаче деца успяват да се върнат сами на територии, контролирани от Украйна.

Според украински източници след началото на войната през февруари 2022 г. над 19 000 украински деца и младежи са били принудително отведени от окупираните територии.

По време на преките преговори с Москва в Истанбул Киев официално поиска 339 от тях да бъдат върнати, представяйки конкретен списък.

Международният наказателен съд в Хага издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и комисаря по правата на децата към неговата канцелария Мария Лвова-Белова във връзка с предполагаемите депортации. Кремъл категорично отхвърля подобни обвинения.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK