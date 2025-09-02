Новата учебна година в Украйна започна в условията на продължаващия военен конфликт с Русия, предава АП. Заради опасността от постоянни атаки, голяма част от училищата в страната са преместени под земята. Така, без пряка слънчева светлина, но с голяма надежда, би първият звънец за децата на Украйна.
Мазето на административна сграда в село Бобрик е пример за подобно училище. Населеното мято се намира в северната Сумска област, недалеч от фронтовата линия. Класните стаи са разположени в тясно пространство и някои от тях са разделени само с дебела пластмасова преграда. Няма прозорци, нито врати.
„Трябва да направим всичко възможно, за да може това поколение да не бъде изгубено. Времето е единственото нещо, което не може да се върне. Децата са нашето бъдеще и ние трябва да им дадем всичко, което имаме ", каза директорът Олексий Коренивски, цитиран от БТА.
Училището е преместено под земята преди две години, когато въздушните тревоги понякога продължаваха 20 часа, спирайки учебните занятия. Да учат под земята става единственият вариант часовете да продължат.
Въпреки условията, първият учебен ден за украинските деца започна празнично – с балони, цветя и питка, а децата - облечени с бродирани традиционни ризи.
В Бобрик население от около 2000 души, училището е малко, с класове от около 10 деца. Тази година само седем са първокласниците. В момента в училището учат малко повече от 100 ученици, въпреки че около 10% са напуснали след руската инвазия. Сред тези, които се готвят да напуснат.
В една от класните стаи войната не е сред най-обсъждани теми на първия учебен ден. Когато учителката пита учениците какво са правили през лятото, отговорите са неочаквано нормални – каране на колело, помагане на родителите, време с нови приятели.
Тъй като мазето е малко, в училището се учи на две смени и с кратки междучасия.
