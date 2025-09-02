Новата учебна година в Украйна започна в условията на продължаващия военен конфликт с Русия, предава АП. Заради опасността от постоянни атаки, голяма част от училищата в страната са преместени под земята. Така, без пряка слънчева светлина, но с голяма надежда, би първият звънец за децата на Украйна.

Мазето на административна сграда в село Бобрик е пример за подобно училище. Населеното мято се намира в северната Сумска област, недалеч от фронтовата линия. Класните стаи са разположени в тясно пространство и някои от тях са разделени само с дебела пластмасова преграда. Няма прозорци, нито врати.

„Трябва да направим всичко възможно, за да може това поколение да не бъде изгубено. Времето е единственото нещо, което не може да се върне. Децата са нашето бъдеще и ние трябва да им дадем всичко, което имаме ", каза директорът Олексий Коренивски, цитиран от БТА.

Училището е преместено под земята преди две години, когато въздушните тревоги понякога продължаваха 20 часа, спирайки учебните занятия. Да учат под земята става единственият вариант часовете да продължат.

Снимка: EPA/Reuters

Въпреки условията, първият учебен ден за украинските деца започна празнично – с балони, цветя и питка, а децата - облечени с бродирани традиционни ризи.

В Бобрик население от около 2000 души, училището е малко, с класове от около 10 деца. Тази година само седем са първокласниците. В момента в училището учат малко повече от 100 ученици, въпреки че около 10% са напуснали след руската инвазия. Сред тези, които се готвят да напуснат.

В една от класните стаи войната не е сред най-обсъждани теми на първия учебен ден. Когато учителката пита учениците какво са правили през лятото, отговорите са неочаквано нормални – каране на колело, помагане на родителите, време с нови приятели.

Снимка: EPA/Reuters

Тъй като мазето е малко, в училището се учи на две смени и с кратки междучасия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK