Продължават реакциите и коментарите след срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон.

"Съединените щати вече са изтормозени от тази война, а търпението на президента Тръмп е на изчерпване", заяви говорителката на Белия дом Керълайн Ливит пред телевизия Фокс.

Ливит повтори намеците на Доналд Тръмп двете страни да признаят реалностите на сегашната ситуация и да постигнат мирно споразумение.

За Украйна обаче са неприемливи каквито и да било териториални отстъпки от границите преди агресията.

Бившият външен министър на Украйна Дмитро Колеба не вижда големи резултати от вчерашната визита на Зеленски в Белия дом.

„От всичко, което чухме досега. от всичко, което видяхме досега, и от всичко, което разбираме за развитието в дипломацията и на бойното поле, бих казал, че не бива да очакваме нещо голямо, нещо особено въздействащо“, смята той.

По думите му ползите са повече за Доналд Тръмп, отколкото за неговата страна.

„Целта е ясна. Тръмп искаше да демонстрира, че говори еднакво и с двете страни, с Украйна и Русия. И той го постигна. Така той подготви почвата за срещата си на върха с Путин в Будапеща“, заяви Кулеба.

Въпреки опитите за постигане на мир Русия не спира своята офанзива и през последните два дни е превзела четири села по фронтовата линия.

