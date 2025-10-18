Продължават реакциите и коментарите след срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон.

"Съединените щати вече са изтормозени от тази война, а търпението на президента Тръмп е на изчерпване", заяви говорителката на Белия дом Керълайн Ливит пред телевизия Фокс.

Тръмп оказва натиск на Зеленски да сключи споразумение за край на войната в Украйна

Ливит повтори намеците на Доналд Тръмп двете страни да признаят реалностите на сегашната ситуация и да постигнат мирно споразумение.

За Украйна обаче са неприемливи каквито и да било териториални отстъпки от границите преди агресията.

„Ако харесвате войната, те са едни от най-точните“: Тръмп не пое ангажимент да предостави „Томахоук“ на Украйна

Бившият външен министър на Украйна Дмитро Колеба не вижда големи резултати от вчерашната визита на Зеленски в Белия дом.

„От всичко, което чухме досега. от всичко, което видяхме досега, и от всичко, което разбираме за развитието в дипломацията и на бойното поле, бих казал, че не бива да очакваме нещо голямо, нещо особено въздействащо“, смята той.

По думите му ползите са повече за Доналд Тръмп, отколкото за неговата страна.

Зеленски показа на Тръмп карти с цели за поразяване в Русия

„Целта е ясна. Тръмп искаше да демонстрира, че говори еднакво и с двете страни, с Украйна и Русия. И той го постигна. Така той подготви почвата за срещата си на върха с Путин в Будапеща“, заяви Кулеба.

Въпреки опитите за постигане на мир Русия не спира своята офанзива и през последните два дни е превзела четири села по фронтовата линия.

