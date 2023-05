Силна буря повали емблематичното памуково дърво, което се издигаше в продължение на столетия в столицата на Сиера Леоне Фрийтаун.

„Голяма загуба за нацията“, така президентът на Джулиъс Маада Био определи падането на дървото след проливния дъжд.

По думите му дървото е било символ на свободата за първите заселници там. То е изобразено и на банкнотите на Сиера Леоне.

Някои християни пък приветстваха края на дървото като според тях то е било използвано за магьосничество.

Преди седмица клони на дървото паднаха след силен дъжд, но се смяташе, че то ще оцелее. При новата буря обаче цялото дърво падна.

What’s left of Freetown’s iconic Cotton Tree - hundreds of years old. I just took these photos after a heavy storm brought down the historic giant tree on Wednesday night - 24 May 2023. History! #SierraLeone pic.twitter.com/FYWIFCdwYn