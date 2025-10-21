Най-голямото семейство във Великобритания е глобено заради това, че е завело децата си в Disney World във Флорида. Поводът за пътуването бил рожденият ден на майката в многолюдната фамилия.

Семейство Радфорд има 22 деца и 11 внуци. Повечето от тях заминават заедно за 50-годишния юбилей на Сю през април.

След завръщането си обаче семейството е изправено пред наказаниe заради това, че децата са отсъствали от училище. Съдът в английския град Престън определя родителите за виновни заради това, че не са осигурили децата им да посещават задължителните часове на обучение.

Четири от децата са отсъствали в периода между 24 март и 1 май 2025 г.

Семейството е глобено общо с 756 паунда. Сумата бледнее в сравнение с цената на изживяванията в Disney World, където то оставило около 52 000 паунда за всички – или около 60 000 евро.

За всяко дете сега се изисква заплащане на глоба от 65 паунда, а съдебните разноски са на стойност от 118 паунда.

Семейството реагира с изявление, в което критикува учебните заведения на децата, и твърди, че са нарушили защитата на личните данни.

Семейство Радфорд споделя по-рано, че 22 деца вече са напълно достатъчни и че най-малкото им дете ще бъде последното им. Всички допълнителни попълнения в семейството ще дойдат под формата на внуци.

Те обаче намекнаха, че биха могли да бъдат отворени за осиновяване или приемно отглеждане на други деца.

Грижата за толкова голямо семейство е скъпо. Радфорд имат семейна пекарна, с която се издържа през годините.

Бащата в семейството – Ноел, я управлява в продължение на 16 години, преди да се пенсионира.

Въпреки че Сю казва, че работата ѝ около семейния дом в Моркам е „безкрайна“, тя е работила и по поръчките за бизнеса. По-големите деца в семейството също са помагали в тяхното изпълнение.

За почивката Ноел и Сю осигурили самолетни билети, настаняване, карти увеселителния парк за собствените си деца и 11-те си внуци.

Родителите обаче са остро критикувани за това, че са оставили 29-годишната си дъщеря Клоуи, която е останала на Острова, за да роди второто си дете.

24-годишната Мили Радфорд и двете ѝ деца първоначално също не са могли да излетят - поради изтекли документи.

Ноел е останал с тях, за да им помогне да кандидатстват отново. Четиримата са се присъединили по-късно към останалата част от семейството във Флорида на следващия ден.

Семейство Радфорд за първи път става известно в телевизионния формат 15 Kids and Counting. По-късно по Chanel 5 започва да се излъчва документалният сериал 22 Kids and Counting.

Сю и Ноел са родители на: Крис - на 34 г., Софи - на 29 г., Клоуи - на 28 г., Джак - на 26 г., Даниел - на 24, Люк - на 22 г., Мили - на 22 г., Кейти на 21 г., Джеймс - на 19 г., Ели – на 18 г., Ейми - на 17 г., Джош - на 16 г., Макс – на 14 г., Тили – на 13 г., Оскар – на 11 г., Каспър - на 10 г., Хали – на 8 г., Фийби – 7 г., Арчи - на 6 г., Бони - на 5 г. и Хайди – на 4 г. 17-ото им дете Алфи, е мъртвородено на 6 юли 2014 г.

