Германският вътрешен министър предупреди за нарастваща заплаха от дронове, след като се появиха нови подробности за навлизане на БЛА над северната част на страната миналата седмица.

Дронове, забелязани над чувствителна инфраструктура и съоръжения, свързани с армията в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн, изглежда са били изпратени умишлено, за да проучат района, съобщи списание „Шпигел“, позовавайки се на правителствен доклад.

Навлизанията на дронове идват непосредствено след серия подобни наблюдения на дронове в близост до летища и военни обекти в съседните Дания и Норвегия. Подозренията падат върху Русия, макар че Москва отхвърля обвиненията.

Германският вътрешен министър Александър Добриндт заяви, че Германия трябва да „намери нови отговори на тази хибридна заплаха“, включително по-големи способности за откриване, оценяване и при необходимост сваляне на такива летателни апарати.

„Много от това, което виждаме днес, може да се разглежда като провокация – и именно така оценяваме инцидентите, които видяхме миналата седмица в Шлезвиг-Холщайн“, каза Добриндт.

Миналата седмица Добриндт обяви, че Германия планира да създаде нов „център за противодействие на дронове“, който ще обедини експертизата на федералното правителство и провинциите. Той също така каза, че иска преразглеждане на законите за авиационната безопасност, за да позволи „свалянето на дронове“ от въоръжените сили.

Според „Шпигел“, дронове за първи път били забелязани да кръжат над корабостроителницата на Thyssenkrupp Marine Systems малко след 21:00 ч. местно време в четвъртък.

Други съоръжения, очевидно разузнавани от дроновете, включвали крайбрежна електроцентрала, рафинерия за авиационно гориво и Килския канал, съобщава докладът.

Der Spiegel съобщава още, че подозрителни дронове били видени над германска военна база в град Саниц в четвъртък и над военноморското командване в близкия град Росток в петък.

Лидерите на ЕС ще обсъдят укрепването на европейската отбрана на среща на върха в Копенхаген, която започва в петък.

