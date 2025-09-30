Във вторник Русия предприе рядка дневна атака с дрон срещу украинския град Днепър, убивайки един мъж, ранявайки 20 други души и повреждайки медицински заведения, жилищни и офис сгради, съобщиха официални лица.

Жителите казаха, че са били изненадани и ужасени. Възрастна жена разказа, че не е имало къде да избяга, след като чула три експлозии, а местният служител от Днепър Вячеслав Мамонов разказа, че ударите са станали посред бял ден, когато хората са се занимавали с ежедневните си дела.

Снимка: Ройтерс

Той добави, че не знае за жертви, въпреки че официални лица съобщиха, че един човек е бил убит, а повече от дузина са ранени.

Областният управител Сергий Лисак заяви, че атаката е била насочена към центъра на индустриалния град в момент, когато хората са били на работа, а децата са били в училища.

Снимка: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за атаката.

Целта на нападението е била "гражданска инфраструктура", написа Зеленски и повтори призивите си за по-тежки международни санкции срещу Русия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK