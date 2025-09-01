Германският министър на отбраната отхвърли остро като преждевременни коментарите на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно плановете за изпращане на европейски войски в Украйна, като заяви, че тя няма мандат да обсъжда този въпрос, предаде БТА.

В интервю за "Файненшъл Таймс" тя заяви, че Европа изготвя "доста прецизни планове" за разполагане на многонационални войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност след конфликта, които ще имат подкрепата на САЩ.

"Това са неща, които не се обсъждат, преди да седнеш на масата за преговори с много страни, които имат думата по въпроса", заяви министърът Борис Писториус пред медии по време на посещение в фабрика за боеприпаси в Кьолн.

"Не бих се наел да коментирам или потвърждавам такива разсъждения по никакъв начин, освен факта, че Европейският съюз няма никакъв мандат или компетенции, когато става дума за разполагане на войски", каза още Писториус.

По думите на председателя на ЕК разполагането ще включва потенциално десетки хиляди войници под европейско командване, които ще бъдат подпомагани от САЩ, включително чрез системи за командване и контрол и средства за разузнаване и наблюдение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK