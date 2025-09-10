dalivali.bg
Марк Рюте за дроновете над Полша: При всички случаи това е безотговорно и опасно от страна на Русия

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:18 ч. 10.09.2025 г.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа днес да даде оценка дали снощният инцидент с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно (от страна на Русия), каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор. Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия, допълни той. Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност, добави генералният секретар.

Войната: Зеленски поиска от Рюте гаранции, подобни на чл. 5 на НАТО

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие. Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна, обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

Ето и цялото изказване на Рюте:

"Снощи множество руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша. Нашата противовъздушна отбрана беше активирана и успешно осигури защитата на територията на НАТО, както е предназначена да прави. В операцията участваха няколко съюзници заедно с Полша. Това включваше полски F-16, нидерландски F-35, италиански AWACS, многофункционален транспортен танкер на НАТО и германски системи Patriot. Отправям признание към пилотите и всички, които допринесоха за този бърз и умел отговор.

Северноатлантическият съвет се събра тази сутрин и обсъди ситуацията във връзка с искането на Полша за консултации съгласно Член 4 от Вашингтонския договор. Съюзниците изразиха солидарност с Полша и осъдиха безразсъдното поведение на Русия. Пълната оценка на инцидента продължава. Ясно е обаче, че нарушението от снощи не е изолиран случай.

Върховният главнокомандващ ще продължи активно да управлява нашата политика на възпиране и отбрана по цялата източна флангова линия. Съюзниците са решени да защитят всеки сантиметър съюзническа територия. Ще следим отблизо ситуацията по нашия източен фланг, като нашата противовъздушна отбрана остава в постоянна готовност.

Това само потвърждава значението на НАТО и пътя, по който съюзниците се договориха на срещата ни на върха в Хага по-рано тази година. Трябва да инвестираме повече в нашата отбрана, да увеличим производството на отбранителни средства, за да разполагаме с необходимото за възпиране и защита, както и да продължим да подкрепяме Украйна, чиято сигурност е пряко свързана с нашата.

И нека завърша, като кажа, че Русия води опасна война на агресия срещу Украйна, която постоянно е насочена срещу цивилни и гражданска инфраструктура. Съюзниците са решени да засилят подкрепата си за Украйна пред лицето на ескалиращата кампания на Русия."

Пълната оценка продължава. Но, разбира се, независимо дали е било умишлено или не, това е абсолютно безразсъдно. Това е изключително опасно. Но, както споменах, пълната оценка все още се извършва.

А към Путин – посланието ми е ясно: спрете войната в Украйна. Спрете ескалиращата война, която той по същество води срещу невинни цивилни и гражданска инфраструктура. Прекратете нарушенията на съюзническото въздушно пространство. И знайте, че сме готови, че сме бдителни и че ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО.

Мисля, че това, което видяхме снощи, беше един много успешен отговор от страна на НАТО и съюзниците, включително, разбира се, самата Полша, но също така и Нидерландия, Италия и Германия – всички, които участваха. И съм наистина впечатлен. Разбира се, винаги трябва да се уверяваме, че сме една крачка напред. Но мисля, че снощи показа, че сме способни да защитим всеки сантиметър от територията на НАТО, включително, разбира се, и въздушното му пространство.

