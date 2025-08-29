В Мумбай няколко шепи семена за птици са в основата на сериозна криза, която се обсъжда в цялата страна. Затварянето на десетки места за хранене – наречени kabutarkhanas – където се събират гълъбите, предизвика протести и сблъсъци с индийската полиция.

Големи платнища, поставени на земята от общината, бяха изтръгнати, а семената разпръснати по земята в знак на протест. В най-гъстонаселения град в страната най-обикновената градска сцена се превърна в обществен проблем, особено когато този въпрос придоби национален мащаб, подкрепен от религиозни дейци и политически партии.

Ограниченията, наложени от правителството на щата Махаращра, водено от Индийската народна партия – крайнодясна националистическа хиндуистка партия – са продиктувани от потенциалните рискове за здравето, свързани с перата и екскрементите на гълъбите.

Тази нова мярка почти веднага предизвика гнева на организациите за защита на животните и на част от джайнистката общност – последователи на религия, която проповядва ненасилие към всички живи същества.

На място протестът бързо набра сила. По време на митинг срещу затварянето на кабутаркхана активисти се сблъскаха с местните власти. Джайнският монах Муни Нилеш Чандра Махарадж заплаши, че ще започне безсрочна гладна стачка, ако ограниченията не бъдат отменени: „Нашата религия казва, че е позволено да се вземат оръжия, за да се защити религията. Нашата гладна стачка ще бъде това оръжие.“

Джайнската общност подкрепя толкова силно наличието на кабутархани, защото те стриктно спазват принципа на ненасилие към всички живи същества, който е много популярен в будистките и индуистките вярвания в Югоизточна Азия.

Дхирадж Балдия е експерт по защита на животните, базиран в Мумбай, който работи за джайнска организация, бореща се за защита на животните. „Храненето на живите същества е част от писанията“, казва той пред „Ню Йорк Таймс“ и подчертава: „Да служиш на онези, които нямат глас, и да храниш птиците също.“

Културната традиция дори привежда примера на Шантинатха, духовен учител, за когото се смята, че е спасил бог, преоблечен като гълъб, като му е предложил собствената си плът.

От друга страна, Кишор Рите, директор на организацията за проучване на околната среда, подчертава опасния ръст на популацията на гълъбите. Хранени в изобилие, те се размножават, особено след като повечето от техните хищници са изчезнали – необходима е санитарна регулация.

„Птичите изпражнения и пера могат да причинят гъбични инфекции. Продължителното излагане на тях може да доведе до интерстициална белодробна болест, която бележи тъканите и може да бъде фатална, ако не се лекува“, предупреждава Гопал Чанд Килнани, пулмолог в Ню Делхи.

