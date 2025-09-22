Френската митническа служба конфискува 1,5 тона кокаин, съобщи вестник "Паризиен", позовавайки се на парижката прокуратура.

Според информацията, на 18 септември служители на митническата служба на град Тур в централния регион Долина на Лоара са задържали камион с 1,5 тона кокаин, който се е насочвал към департамента Ивелин в централния регион Ил де Франс.

Наркотиците са били разпределени в 30 пакета, опаковани в чували. Общата стойност на иззетатат дрога се оценява на 36 млн. евро. На волана на камиона е бил 53-годишен гражданин на Нидерландия, пише БТА.

На 22 септември прокуратурата започна разследване и изиска задържането на заподозрения под стража.

Операцията беше проведена по сигнал от министерството на финансите на Франция, което по-рано получило информация за пратка наркотици, изпратена от Испания за Нидерландия през Франция.

Както пише вестникът, във Франция нараства количеството на иззетите наркотици, по-специално тези, които идват от Испания, която служи като удобен транзитен пункт за южноамериканските наркокартели, доставящи наркотици по море в Европа.

Обикновено за разпространението на забранени вещества се използват подизпълнители – транспортни компании, които превозват наркотиците, скривайки ги сред други стоки.

