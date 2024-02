Френската актриса Джудит Годреш подаде жалба срещу режисьора Беноа Жако, в която го обвинява в „историческо изнасилване“.

Прокуратурата във Франция започна предварително разследване, съобщи Би Би Си.

51-годишната Годреш обвинява 77-годишния Жако, че я е изнасилил, когато е била на 14 години през 1986 г., както и в последващи престъпления по време на връзката им, продължила до 90-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Жалбата е подадена във вторник, съобщи адвокатът ѝ пред агенция АФП.

В интервю за вестник Le Monde Беноа Жако заяви, че „категорично отрича твърденията и обвиненията на актрисата.

Снимка: Getty Images

В началото на кариерата си актрисата Джудит Годреш става известна с ролите си в два филма на режисьора – The Beggars (1987) и The Disenchanted (1990).

Неотдавна тя напомни за връзката си с Беноа Жако, без да го споменава по име, в автобиографичното телевизионно предаване „Икона на френското кино“.

Миналия месец тя го назова в социалните мрежи, като каза, че е решила да го направи, след като гледала документален филм от 2011 г., в който режисьорът е разказал за връзката си с непълнолетна.

Снимка: Getty Images

Жалбата на Годреш е подадена в Бригадата за защита на малолетни и непълнолетни в Париж, съобщи за АФП адвокатът ѝ Лоре Хайнич.

Джудит Годреш е автор на множество филми. The Overnight (2015), The Spanish Apartment (2002) и The Man in the Iron Mask (1998) са сред най-известните.

Беноа Жако режисира филми от средата на 70-те години на миналия век, като през 2012 г. драмата му Farewell, My Queen откри 62-ия годишен международен филмов фестивал в Берлин.