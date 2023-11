Носителят на „Оскар“ Джейми Фокс е обвинен в сексуално посегателство. Актьорът е съден от жена, която твърди, че той я опипал против волята ѝ в бар на покрив в Ню Йорк през 2015 г., след като го помолила да се снимат.

Потърпевшата съди Фокс за обезщетение, като твърди, че той е извършил „сексуално посегателство, злоупотреба, нападение и побой“.

В исковата молба се твърди, че нападението е станало около 1:00 ч. сутринта на 26 август 2015 г. в Catch NYC. Жената седнала на маса до актьора.

Той изглеждал в нетрезво състояние и се съгласил да се снимат, като казал: „Разбира се, бейби, всичко за теб“ и добавил, че има „тяло на супермодел“ и мирише „толкова добре“, се казва в съдебния иск.

Фокс я завел в уединена част на заведението, докоснал гърдите ѝ и бръкнал под бельото ѝ без нейно съгласие, твърди още жената. Инцидентът приключил, когато приятелят ѝ я потърсил.

В иска се казва, че заради „отвратителните действия“ жената „е претърпяла и продължава да търпи тежък емоционален стрес и безпокойство, унижение, срам, посттравматично стресово разстройство и други физически и емоционални щети“.

Потърпевшата търси обезщетение и от собственика заведението Марк Бирнбаум, който според нея е седял заедно с Джейми Фокс малко преди да се случи предполагаемото нападение. В исковата молба се казва, че Бирнбаум и служителите на ресторанта са нарушили задължението си за грижа към ищцата, като не са я защитили.

