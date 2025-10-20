Франция ще предприеме по-строги мерки за сигурност около музеите и културните си институции след дръзкия обир на безценни бижута от Лувъра в Париж през уикенда, съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес, цитиран от БГНЕС.

Нюнес – бивш шеф на парижката полиция, който зае поста си едва преди седмица – взел решението по време на специална среща с министъра на културата Рашида Дати и висши полицейски служители, съобщиха негови съветници.

Мярката идва ден след дръзкия обир посред бял ден в един от най-известните музеи в света, при който крадци задигнаха ценни бижута от Галерия „Аполон“. Престъплението, извършено малко след отварянето на музея в неделя сутринта, доведе до незабавното му затваряне за целия ден.

Френските власти започнаха мащабно разследване и обещаха да върнат откраднатите съкровища, които Нюнес определи за „безценни“.

