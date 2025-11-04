Френските прокурори започнаха наказателно разследване срещу TikTok за това, че не е успяла да защити психичното здраве на децата на своите платформи.

Това е първият случай, в който защитата на непълнолетните в социалните мрежи води до наказателно преследване, което бележи значително засилване на усилията на регулаторните органи за защита на децата в интернет.

Разследването идва след парламентарно разследване, водено от социалистическия депутат Артур Делапорт, който представи заключенията си на 11 септември, съобщи „Политико“.

Криминалното разследване беше започнато от отдела за киберпрестъпления на парижката полиция в края на октомври, написа Делапорт в прессъобщение, в което приветства новината.

„Нашата комисия наблюдава емпирично, че съществува алгоритмичен капан, който само с няколко взаимодействия увеличава излагането на вредно, предизвикващо тревога и депресиращо съдържание“, каза той по-рано.

TikTok се регулира като много голяма онлайн платформа от Европейската комисия съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС. ЕС разследва TikTok за пропуски в защитата на децата потребители.

Говорител на TikTok категорично отхвърли обвиненията и правните основания, изтъкнати в прессъобщението на парижкия прокурор, и заяви, че имат намерение „енергично да защитят репутацията си“.

„С повече от 50 предварително зададени функции и настройки, специално проектирани да поддържат безопасността и благосъстоянието на тийнейджърите, и 9 от 10 нарушаващи правилата видеоклипа, премахнати преди да бъдат изгледани, ние инвестираме значително в безопасни и подходящи за възрастта преживявания за тийнейджърите“, добави говорителят, цитиран от БГНЕС.

