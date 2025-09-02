Френските болници са получили указания да се подготвят за възможна война в Европа, докато Германия обяви, че е в бойна готовност заради руските военни маневри. Министерството на здравеопазването на Франция е изпратило разпореждане до здравните структури в страната да бъдат готови за евентуално „голямо сражение“ до март 2026 г., съобщава Le Canard Enchaîné.

Според правителството Франция може да се наложи да поеме огромен брой ранени войници – както свои, така и от други европейски държави.

Според френското издание заповедта цели „подготовка и реакция спрямо здравните нужди на населението, като се интегрират и специфичните нужди на отбраната“. Министерството подчертава, че сред идентифицираните рискове е сценарий на масови жертви от чужбина, което ще изисква военнослужещи да бъдат лекувани в гражданските болници.

Междувременно началникът на германската отбрана Карстен Бройер заяви, че НАТО и Германия ще бъдат в повишена готовност по време на руските учения „Запад 2025“ в Беларус. Той уточни, че няма доказателства Москва да използва маневрите като прикритие за атака срещу НАТО, но съюзът ще бъде нащрек.

Ситуацията се развива на фона на растящи опасения от избухване на Трета световна война, която според генералния секретар на НАТО Марк Рюте може да бъде провокирана от Русия и Китай. През юли той предупреди, че координирана атака на Си Дзинпин срещу Тайван и на Путин срещу територия на НАТО може да доведе света до ръба на Армагедон.

Москва отговори с подигравка на Рюте, обвинявайки го, че „се е натъпкал с любимите на холандците гъби“ и го заплаши със „сибирски трудов лагер“.

Рюте настоява за спешно превъоръжаване и увеличаване на военните бюджети. Той предупреждава, че Русия произвежда боеприпаси три пъти повече за три месеца, отколкото целият НАТО за една година, и че Кремъл си сътрудничи с Китай, Северна Корея и Иран.

