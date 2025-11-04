Азиатският гигант за онлайн търговия Shein обяви, че ще съдейства на френските прокурори, които започнаха разследване за продажба на секс кукли с вид на деца чрез платформата на компанията.

„Ще си сътрудничим изцяло със съдебните органи“, заяви говорителят на Shein във Франция Кентен Руфа пред радио RMC, уточнявайки, че компанията е готова да предостави имената на всички купувачи на подобни продукти. „Ще бъдем напълно прозрачни и ще изпълним всички искания на властите“, допълни той.

След бурна обществена реакция и остра критика от страна на френските власти, Shein съобщи, че налага пълен глобален бан върху продажбата на секс кукли. Всички обяви и изображения на такива продукти вече са премахнати от сайта.

Главният изпълнителен директор на компанията Доналд Танг заяви: „Публикациите са били качени от външни търговци, но поемам лична отговорност за случилото се.“ Разследването беше открито дни преди Shein да отвори първия си физически магазин в Париж. Финансовият министър на Франция дори заплаши да забрани компанията в страната, ако продажбата на детски кукли продължи, пише „Гардиън“.

Френската прокуратура потвърди, че проверява Shein и други онлайн търговци за продажба на порнографски продукти, наподобяващи деца. Изданието Le Parisien публикува снимка на една от куклите – около 80 см висока, държаща плюшено мече.

Заради разследването Shein обяви, че незабавно изтегля продуктите и започва вътрешно проучване. Компанията създава специален екип, който да следи за „цялостта на съдържанието“ в платформата. Междувременно Shein се готви да открие магазина си в престижния търговски център BHV Marais в Париж – решение, което предизвика възмущение сред французите.

Директорът на компанията, която управлява BHV, Фредерик Мерлен, определи продажбата на детски кукли като „неприемлива“, но защити решението си да приеме Shein: „В магазина ще се продават единствено дрехи и артикули, създадени специално от Shein за BHV.“

Компанията, базирана в Сингапур и основана в Китай, вече е глобена три пъти през 2025 г. във Франция – общо със 191 млн. евро, за неспазване на законите за бисквитки, подвеждаща реклама и неизписване на наличие на микропластмаси.

Shein е и обект на разследване от Европейската комисия заради предполагаемо незаконни продукти, докато Европарламентът прие нови мерки за ограничаване на екологичните щети от „ултрабързата мода“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK