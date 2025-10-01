Азиатският моден гигант Shein обяви, че ще открие първите си физически магазини във Франция през ноември. Първият обект ще бъде в универсалния магазин BHV Marais в Париж, съобщaва БГНЕС.

След него ще последват още пет магазина в търговските центрове Galeries Lafayette в градовете Дижон, Реймс, Гренобъл, Анже и Лимож. Откриването става възможно чрез партньорство с групата за търговски имоти Société des Grands Magasins (SGM), която притежава BHV Marais и няколко от магазините на Galeries Lafayette.

„Това партньорство е повече от старт – то е ангажимент за съживяване на центровете на френските градове, възстановяване на универсалните магазини и създаване на възможности за френската мода“, заявиха от Shein. Компанията обеща да създаде 200 преки и косвени работни места във Франция.

Основана в Китай и базирана в Сингапур, Shein изгради своята империя върху свръхевтини дрехи, огромен продуктов асортимент и агресивен маркетинг.

Въпреки успеха си, марката е подложена на нарастващи критики заради екологичния отпечатък на масовото производство, условията на труд и обвинения в нелоялна конкуренция. Европейски брандове я упрекват, че заобикаля стандартите на ЕС и се възползва от данъчни облекчения за пратки с ниска стойност.

Shein има 16 000 служители по света и отчете приходи от 23 милиарда долара през 2022 г.

