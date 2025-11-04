Думата на 2025 г. се оказа…число. Онлайн речникът Dictionary.com обяви, че победителят тази година е изразът „6-7“. Според екипа зад класацията само най-младите потребители знаят какво точно означава.

Допълват, че комбинацията от двете цифри е изключително популярна сред тийнейджърите. В социалните мрежи „6-7“ се използва като код, намигване или емоционален израз, чийто смисъл често остава скрит за възрастните.

В „Тази сутрин“ преподавателят по езикова култура доц. Владислав Миланов, коментира, че феноменът е част от естествената динамика на езика.

„Това е част от речта на поколението, което търси оригинален начин да изразява емоциите си. Няма да открием конкретно значение, защото то просто не съществува. Това е игра, код, междуметие – не дума в класическия смисъл“, обясни езиковедът.

По думите му, младежите често създават собствени форми на общуване, които за възрастните звучат нелогично, но всъщност служат като знак за принадлежност към общност.

„Това е част от опита на т.нар. поколение Алфа да намери свой език. Не е дума, не е фраза, по-скоро междуметие. А в случая – вероятно е повлияно и от песен, както често се случва“, добави Миланов.

Фрази като „6-7“ са временно явление, смята експертът. „Нека го приемем като част от езиковата игра. Младите хора се усмихват, когато ги попитаме какво значи – което е доказателство, че това е техен вътрешен код. Той живее само в онлайн средата и в неформалното общуване.“

Според Миланов, езикът на интернет поколението не може да промени книжовния български, защото функционира в съвсем различен контекст – неформален, временен и често шеговит. „Важно е децата да разбират, че тези изрази не бива да навлизат в официалната комуникация – в училище или в университета. Там езикът има други правила. Но като част от шегата, от играта – нека си остане техен оригинален код.“

Популярността на „6-7“ вече предизвиква и реакции в училищата зад океана. В някои американски щати учители дори са въвели забрани и санкции за употребата на израза в клас, опасявайки се, че той се превръща в своеобразен „вирус“ на младежкия сленг.

