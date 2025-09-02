Френските съдебни власти издадоха заповеди за арест на сваления сирийски президент Башар ал-Асад и шестима други бивши висши длъжностни лица за бомбардировката на град, контролиран от бунтовниците, през 2012 г., при която загинаха двама журналисти, съобщиха адвокати във вторник.

56-годишната американка Мари Колвин, работеща за британския вестник „Съндей Таймс“, и 28-годишният френски фотограф Реми Ошлик загинаха на 22 февруари 2012 г. при експлозия в източния град Хомс. Инцидентът се разследва от френската прокуратура като потенциално престъпление срещу човечеството, както и като военно престъпление.

Британският фотограф Пол Конрой, френската репортерка Едит Бувие и сирийският преводач Ваел Омар бяха ранени при атаката срещу неофициалния пресцентър, в който работеха, припомня France 24.

Международната федерация за правата на човека заяви, че журналистите са влезли тайно в обсадения град, за да „документират престъпленията, извършени от режима на Башар ал-Асад“, и са станали жертви на „целенасочено бомбардиране“.

„Разследването ясно установи, че атаката срещу неофициалния пресцентър е била част от явното намерение на сирийския режим да нападне чуждестранни журналисти, за да ограничи медийното отразяване на престъпленията си и да ги принуди да напуснат града и страната“, заяви Мазен Дарвиш, адвокат и директор на Сирийския център за медии и свобода на изразяването.

Мари Колвин беше известна с безстрашните си репортажи и характерната черна превръзка на окото, която носеше, след като загуби зрението на едното си око при експлозия по време на гражданската война в Шри Ланка. Кариерата й беше отбелязана във филма „Частна война“, номиниран за „Златен глобус“.

Правозащитни организации заявиха, че заповедите за арест проправят пътя за съдебен процес във Франция за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени от режима на Асад.

Башар ал-Асад избяга със семейството си в Русия, след като беше свален от ислямистките бунтовници в края на 2024 г., въпреки че точното му местонахождение не е потвърдено.

Освен Асад, заповедите са насочени и към брат му Махер Асад, който по това време е бил де факто ръководител на 4-та сирийска бронирана дивизия, шефа на разузнаването Али Мамлук и тогавашния началник на генералния щаб Али Аюб.

