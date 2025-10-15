„Имаме конкретни проекти в ход: например, трансбалканският енергиен коридор, свързващ електропреносната мрежа на Сърбия с тази на съседните страни и ЕС, и газопреносната връзка между Сърбия и България. Готови сме да инвестираме допълнително в нея“.

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата си в Белград със сръбския президент Александър Вучич, предаде БГНЕС.

Тя заяви, че Европейският съюз продължава да се ангажира с Сърбия и по-широкия регион на Западните Балкани, като изтъкна значението на демократичните ценности, икономическата интеграция и сътрудничеството в областта на енергетиката.

В изявление заедно със сръбския президент Александър Вучич тя похвали и постигнатия напоследък напредък и призова Сърбия да предприеме решителни стъпки за пълноправно членство в ЕС.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK