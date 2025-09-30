„Твърдо вярвам, че решителни действия от наша страна биха довели до поврат във войната в Украйна.“ Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди седмичното заседание на еврокомисарите в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Запазването на мира винаги е било основна задача на ЕС. Украйна продължава да удържа на бойното поле и почти няма загуба на територии тази година, в последните 1000 дни Русия завладя само един процент от украинската земя“, добави тя.

„Икономическият натиск над Русия се повишава, инфлацията е 17 на сто, санкциите на ЕС действат“, посочи Фон дер Лайен, цитирана от БТА.

Тя призова ЕС да увеличи натиска срещу Москва с допълнителни санкции и да разшири военната помощ за Украйна.

Фон дер Лайен каза, че ЕК ще предложи бързо осигуряване на защита от дронове по източния фланг. Необходим е съвместен европейски отговор, ще предложим незабавни действия за развитие на стената срещу дронове, добави тя.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте посочи, че ЕС и алиансът имат отлично сътрудничество. По думите му НАТО все още оценява инцидентите с дронове в Дания, но за случаите в Полша и Естония е установена отговорността на Русия. Той не уточни дали тези инциденти са били плод на умишлени, или на безотговорни действия.

